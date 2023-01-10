Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

Резниченко: Девять часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Девять часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией… Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетело более 30 смертоносных снарядов", – сообщил он.

По словам главы ОВА, пострадавших нет.

"Есть разрушения – повреждены дома и кафе. Последствия еще выясняются", – добавил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)