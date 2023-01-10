Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

"Девять часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией… Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетело более 30 смертоносных снарядов", – сообщил он.
По словам главы ОВА, пострадавших нет.
"Есть разрушения – повреждены дома и кафе. Последствия еще выясняются", – добавил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.