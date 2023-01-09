Омбудсмен инициирует проверку в Днепропетровской области, где обнародовали списки уклонистов

Терцентр выложил в Facebook список тех, кто не явился по повестке Фото: Дніпропетровський обласний ТЦК та СП / Facebook

Поводом для этого стали списки, которые ТЦК опубликовал в Facebook. В них были указаны данные мужчин, которые не явились в военкомат после получения повестки.

"Во время парламентского контроля за соблюдением законодательства о защите персональных данных обнаружена в социальной сети Facebook информация о нарушении законодательства о защите персональных данных, а именно неправомерное обнародование в публичных местах населенных пунктов Днепропетровской области списков военнообязанных, которые не явились в Днепровский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения повестки", – говорится в сообщении.

Омбудсмен считает, что указание сведений, с помощью которых можно идентифицировать конкретное лицо, подпадает под действие закона Украины "О защите персональных данных". В связи с этим офис уполномоченного объявил внутреннюю проверку в Днепровском центре комплектования, чтобы изъять указанные списки и провести разъяснительную работу.