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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За уклонение от мобилизации в Украине начали сажать

Больше всего уклонистов на Закарпатье
Больше всего уклонистов на Закарпатье
Фото: depositphotos.com

На 31 августа, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, было вынесено 66 приговоров за уклонение от мобилизации. Оправдательных нет, все 66 человек признали свою вину, пишет в своем исследовании "Корреспондент.net".

Почти половина всех приговоров вынесена на Закарпатье, абсолютный лидер в Украине – Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области, который вынес 19 приговоров.

Количество приговоров по областям Украины распределилось так:

  • Волынская – пять 
  • Днепропетровская – семь
  • Житомирская – один 
  • Закарпатская – 31 
  • Ивано-Франковская – два 
  • Кировоградская – два 
  • Львовская – 10 
  • Полтавская – один 
  • Ровенская – один 
  • Сумская – один 
  • Харьковская  – два 
  • Черкасская – два 
  • Черновицкая – один 

Пока реальный срок получил один человек, еще 65 признаны виновными, но получили отсрочку на год, говорится в статье.

Согласно статье 336 УК Украины уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Для обвинения по этой статье нужно установить, что человек умышленно уклонялся от призыва и прохождения военно-врачебной комиссии, пишет "Корреспондент.net" со ссылкой на адвоката ЮФ "Ильяшев и партнеры" Владимира Адонина.

По мнению юристов, реальный срок грозит тем, кто уже прошел медкомиссию и признан годным к службе. Если же не явиться в военкомат после получения повестки – это административное нарушение, за которое следует заплатить штраф от 1700 до 3400 грн. Получение приговора суда не освобождает от мобилизации. И таких лиц могут повторно вызвать в военкомат, пишет издание.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

16 августа президент Зеленский заявил, что мужчинам призывного возраста разрешат выезжать за пределы страны только после окончания действия военного положения

В апреле и июне украинцы уже дважды подписывали подобные петиции, но тогда президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.

Теги: Украина, Закарпатье, Ровенская область, Волынская область, Сумская область, мобилизация, Харьковская область, Днепропетровская область, Львовская область, военное положение, Ивано-Франковская область, Житомирская область, Полтавская область, Черновицкая область, Черкасская область, Кировоградская область, Мукачево, суды, война России против Украины
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