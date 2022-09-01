За уклонение от мобилизации в Украине начали сажать

Почти половина всех приговоров вынесена на Закарпатье, абсолютный лидер в Украине – Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области, который вынес 19 приговоров.

Количество приговоров по областям Украины распределилось так:

Волынская – пять

Днепропетровская – семь

Житомирская – один

Закарпатская – 31

Ивано-Франковская – два

Кировоградская – два

Львовская – 10

Полтавская – один

Ровенская – один

Сумская – один

Харьковская – два

Черкасская – два

Черновицкая – один

Пока реальный срок получил один человек, еще 65 признаны виновными, но получили отсрочку на год, говорится в статье.

Согласно статье 336 УК Украины уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Для обвинения по этой статье нужно установить, что человек умышленно уклонялся от призыва и прохождения военно-врачебной комиссии, пишет "Корреспондент.net" со ссылкой на адвоката ЮФ "Ильяшев и партнеры" Владимира Адонина.

По мнению юристов, реальный срок грозит тем, кто уже прошел медкомиссию и признан годным к службе. Если же не явиться в военкомат после получения повестки – это административное нарушение, за которое следует заплатить штраф от 1700 до 3400 грн. Получение приговора суда не освобождает от мобилизации. И таких лиц могут повторно вызвать в военкомат, пишет издание.