Обстрелом по Очакову оккупанты ответили на успешные атаки ВСУ по их позициям на Кинбурнской косе – ОК "Юг"

"Они трусливо заезжают туда, размещают технику, совершают выстрелы и быстро убегают, потому что знают, что получат в ответ. Мы вчера снова отработали по их позициям там, то есть они получили отпор после своего обстрела", – сказала она.
Гуменюк рассказала, что в последнее время российские оккупанты активизировали воздушную разведку, очень много беспилотников было зафиксировано. Вчера был сбит дрон-разведчик на очаковском направлении, который заходил с моря. Это говорит о том, что россияне пытались собрать информацию, куда наносить удар, отметила она.
Также Гуменюк рассказала, что россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре – ударили в распределительную башню, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману, зная, что Украина рассматривает привлечение этого направления к "зерновому коридору". Она подчеркнула, что такие действия являются очередным проявлением российского терроризма.
"Удары привели к разрушению домов гражданских, и люди остались в холодное время года без окон, крыш. И это влечет, по расчету врага, психологический дисбаланс у людей. Но украинцы стойкие, и они знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом", – добавила Гуменюк.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
9 января россияне ударили по Очакову. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.