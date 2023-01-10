Обстрелом по Очакову оккупанты ответили на успешные атаки ВСУ по их позициям на Кинбурнской косе – ОК "Юг"

"Они трусливо заезжают туда, размещают технику, совершают выстрелы и быстро убегают, потому что знают, что получат в ответ. Мы вчера снова отработали по их позициям там, то есть они получили отпор после своего обстрела", – сказала она.

Гуменюк рассказала, что в последнее время российские оккупанты активизировали воздушную разведку, очень много беспилотников было зафиксировано. Вчера был сбит дрон-разведчик на очаковском направлении, который заходил с моря. Это говорит о том, что россияне пытались собрать информацию, куда наносить удар, отметила она.

Также Гуменюк рассказала, что россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре – ударили в распределительную башню, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману, зная, что Украина рассматривает привлечение этого направления к "зерновому коридору". Она подчеркнула, что такие действия являются очередным проявлением российского терроризма.

"Удары привели к разрушению домов гражданских, и люди остались в холодное время года без окон, крыш. И это влечет, по расчету врага, психологический дисбаланс у людей. Но украинцы стойкие, и они знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом", – добавила Гуменюк.