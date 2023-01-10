Оккупанты сосредоточили в Черном и Азовском морях по два корабля, ракетоносителей не выводили – ВМС ВСУ

В Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля Фото: EPA

"В Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля", – говорится в сообщении.

В то же время в Средиземном море РФ сосредоточила девять кораблей, пять из которых – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.