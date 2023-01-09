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Единственный в России военный авианосец "Адмирал Кузнецов" не способен идти своим ходом, военные и судостроители обвиняют в этом друг друга – ГУР МО

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По данным украинской разведки, крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии
По данным украинской разведки, крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии
Фото: structure.mil.ru

Флагман военно-морского флота России, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не способен перемещаться своим ходом. Об этом 9 января в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" пребывает в аварийном состоянии. В настоящее время судно находится на 35-м судоремонтном заводе (Мурманск). Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока на один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом", – говорится в сообщении.

В связи с этим, по данным украинской разведки, была предпринята попытка перемещения корабля с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния его корпуса. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" не позволяет спускать его на воду, поскольку с высокой долей вероятности он перевернется на бок и утонет.

Как отметили в ГУР, при обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы до краев заполнены мутной водой, что исключает возможность детального обследования корабля изнутри.

"Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля. Командование флота выдвинуло штрафные санкции на 1,5 млрд руб. руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджмент предприятия обнародовал письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до плачевного состояния", – подчеркнули в ГУР.

В Минобороны Украины считают, что виновными, скорее всего, признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ.

"По имеющимся данным, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу", – добавили в украинской разведке.

Контекст:

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство начиналось в начале 80-х.

Корабль стоит на ремонте с 2017 года. По данным "РИА Новости", в октябре 2018-го при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы.

12 декабря 2019 года на корабле было зафиксировано возгорание, на крейсере находилось 400 работников, два моряка погибли. По данным издания "Коммерсантъ", причиной пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" стало попадание сварочной окалины на кучу мусора.

22 декабря 2022 года стало известно о еще одном пожаре на корабле, он произошел во время проведения ремонтных работ.

Издание The National Interest назвало корабль одним из пяти худших в истории. Такое же мнение высказал Business Insider.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, корабль, разведка, крейсер, ремонт, авианосец, Адмирал Кузнецов
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