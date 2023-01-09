Единственный в России военный авианосец "Адмирал Кузнецов" не способен идти своим ходом, военные и судостроители обвиняют в этом друг друга – ГУР МО

"Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" пребывает в аварийном состоянии. В настоящее время судно находится на 35-м судоремонтном заводе (Мурманск). Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока на один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом", – говорится в сообщении.

В связи с этим, по данным украинской разведки, была предпринята попытка перемещения корабля с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния его корпуса. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" не позволяет спускать его на воду, поскольку с высокой долей вероятности он перевернется на бок и утонет.

Как отметили в ГУР, при обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы до краев заполнены мутной водой, что исключает возможность детального обследования корабля изнутри.

"Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля. Командование флота выдвинуло штрафные санкции на 1,5 млрд руб. руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджмент предприятия обнародовал письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до плачевного состояния", – подчеркнули в ГУР.

В Минобороны Украины считают, что виновными, скорее всего, признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ.

"По имеющимся данным, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу", – добавили в украинской разведке.