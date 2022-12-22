В России загорелся единственный военный авианосец "Адмирал Кузнецов". Вчера его пытались вывести из дока после ремонта

По его словам, "маленькое возгорание" произошло во время проведения ремонтных работ в доках судоремонтного завода №35 "Звездочка" в Мурманске. Ущерба и пострадавших нет, сказал Рахманов.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что с корабля эвакуированы 20 человек. Источник "Интерфакса" в МЧС России по Мурманской области сообщил, что на корабле "произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено".

"Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия", – говорится в сообщении.



"РИА Новости" отмечает, что судно находится на "Звездочке" с 2017-го по настоящее время и это уже второй пожар на нем: в декабре 2019 года на корабле загорелось топливо, погибло два человека, более десятка пострадали.

Всего день назад ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил о начале вывода "Адмирала Кузнецова" из дока после "ремонта и модернизации".