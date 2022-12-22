В России загорелся единственный военный авианосец "Адмирал Кузнецов". Вчера его пытались вывести из дока после ремонта

По его словам, "маленькое возгорание" произошло во время проведения ремонтных работ в доках судоремонтного завода №35 "Звездочка" в Мурманске. Ущерба и пострадавших нет, сказал Рахманов.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что с корабля эвакуированы 20 человек. Источник "Интерфакса" в МЧС России по Мурманской области сообщил, что на корабле "произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено".
"Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия", – говорится в сообщении.
"РИА Новости" отмечает, что судно находится на "Звездочке" с 2017-го по настоящее время и это уже второй пожар на нем: в декабре 2019 года на корабле загорелось топливо, погибло два человека, более десятка пострадали.
Всего день назад ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил о начале вывода "Адмирала Кузнецова" из дока после "ремонта и модернизации".
"Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство начиналось в начале 80-х.
Корабль стоит на ремонте с 2017 года. По данным "РИА Новости", в октябре 2018-го при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы.
12 декабря 2019 года на корабле было зафиксировано возгорание, на крейсере находилось 400 работников, два моряка погибли. По данным издания "Коммерсантъ", причиной пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" стало попадание сварочной окалины на кучу мусора.
Издание The National Interest назвало корабль одним из пяти худших в истории. Такое же мнение высказал Business Insider.