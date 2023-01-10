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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили в Очакове в могильник мин времен Второй мировой войны, приняв его за склад боеприпасов – Ким

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Ким: Россияне мужественно туда стреляли долго и нудно
Ким: Россияне мужественно туда стреляли долго и нудно
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В Очакове Николаевской области российские оккупанты накануне нанесли удар по могильнику мин времен Второй мировой войны. Об этом 10 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Рядом с воинской частью, куда они стреляли месяцами, был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Их бог знает когда залили бетоном, прямо на берегу в песке сделали могильник, чтобы они не взорвались и было не опасно", – сказал Ким.

Он отметил, что могильник, в котором было много старых мин, российские оккупанты приняли за склад боеприпасов, поэтому "мужественно туда стреляли долго и нудно".

"И вчера двумя ракетами, вроде "Кинжалами", пробили метр бетона… чтобы взорвать мины Второй мировой войны. Но единственное, что они сделали по факту, – оставили без окон и крыш половину Очакова и устроили панику в Николаеве", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 января россияне ударили по Очакову. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, мины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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