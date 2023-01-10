Оккупанты ударили в Очакове в могильник мин времен Второй мировой войны, приняв его за склад боеприпасов – Ким

"Рядом с воинской частью, куда они стреляли месяцами, был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Их бог знает когда залили бетоном, прямо на берегу в песке сделали могильник, чтобы они не взорвались и было не опасно", – сказал Ким.

Он отметил, что могильник, в котором было много старых мин, российские оккупанты приняли за склад боеприпасов, поэтому "мужественно туда стреляли долго и нудно".

"И вчера двумя ракетами, вроде "Кинжалами", пробили метр бетона… чтобы взорвать мины Второй мировой войны. Но единственное, что они сделали по факту, – оставили без окон и крыш половину Очакова и устроили панику в Николаеве", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 января россияне ударили по Очакову. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.