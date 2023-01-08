Крымчане активно передают украинским военным сведения о перемещениях оккупантов – ОК "Юг"

"Нам очень хорошо известна инфраструктура оккупированного Крыма. Инфраструктура Крыма уникальна, поскольку сочетает в себе базы отдыха и военные объекты. Поэтому нам очень хорошо известно, где в Крыму россияне могут сосредоточивать свои силы", – рассказала Гуменюк.
Она добавила, что крымчане активно передают информацию о российской армии.
"Активизация движения сопротивления против российской оккупации в Крыму имеет беспрецедентный рост. Люди чувствуют приближение Вооруженных сил Украины и эффективность от работы украинской армии в Крыму. Люди в Крыму стали очень мощно предоставлять информацию о передвижении и местонахождении российских войск", – сказала она.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.