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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крымчане активно передают украинским военным сведения о перемещениях оккупантов – ОК "Юг"

Силы обороны отслеживают перемещения оккупантов в Крыму
Силы обороны отслеживают перемещения оккупантов в Крыму
Фото: pixabay.com

Движение сопротивления российской оккупации в Крыму значительно активизировалось в последнее время. Об этом сообщила глава пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" 8 января.

"Нам очень хорошо известна инфраструктура оккупированного Крыма. Инфраструктура Крыма уникальна, поскольку сочетает в себе базы отдыха и военные объекты. Поэтому нам очень хорошо известно, где в Крыму россияне могут сосредоточивать свои силы", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что крымчане активно передают информацию о российской армии.

"Активизация движения сопротивления против российской оккупации в Крыму имеет беспрецедентный рост. Люди чувствуют приближение Вооруженных сил Украины и эффективность от работы украинской армии в Крыму. Люди в Крыму стали очень мощно предоставлять информацию о передвижении и местонахождении российских войск", – сказала она.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Крым, партизаны, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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