Россияне разместили войска и технику на территории химического завода в Крыму – Центр национального сопротивления

Пока неизвестно, чем обосновано пребывание последних на захваченном предприятии. Это ведь может быть обучение или требования командования оккупационных войск. Однако Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от перемещений по городу.

В ЦНС подчеркнули, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права.

"При этом россияне не впервые пренебрегают соответствующими нормами. В частности, они размещают военных на ЗАЭС или также на гражданских объектах: в школах, детсадах и больницах", – сказано в сообщении.

"Крымский титан" является крупным производителем диоксида титана. Кроме этого, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло, железный купорос.