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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне разместили войска и технику на территории химического завода в Крыму – Центр национального сопротивления

На заводе "Крымский титан" разместили военную технику и военнослужащих
На заводе "Крымский титан" разместили военную технику и военнослужащих
Фото: wikipedia.org

На временно оккупированном Крымском полуострове зафиксировано размещение техники на заводе "Крымский титан" в городе Армянск, а также подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты из России. Об этом сообщает 5 января Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.

Пока неизвестно, чем обосновано пребывание последних на захваченном предприятии. Это ведь может быть обучение или требования командования оккупационных войск. Однако Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от перемещений по городу.

В ЦНС подчеркнули, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права.

"При этом россияне не впервые пренебрегают соответствующими нормами. В частности, они размещают военных на ЗАЭС или также на гражданских объектах: в школах, детсадах и больницах", – сказано в сообщении.

"Крымский титан" является крупным производителем диоксида титана. Кроме этого, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С территории полуострова российские войска вторглись на юг Украины, также оттуда идет снабжение оккупационных сил.

Теги: Крым, Армянск, российская агрессия, война России против Украины, войска, российские военные
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