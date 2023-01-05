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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские оккупанты до сих пор ремонтируют Крымский мост после взрыва в октябре, опубликован спутниковый снимок

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Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября
Фото: ЕРА

Российские оккупанты до сих пор ремонтируют Крымский мост, поврежденный после взрыва в октябре. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, который в Twitter опубликовал OSINT-аналитик Брейди Эфрик.

На снимке, который был сделан 3 января, видно, что оккупантам по-прежнему не удалось восстановить разрушенный пролет моста.

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, а на спутниковых снимках видно, что работники до сих пор устраняют повреждения", – написал Эфрик.

Контекст:

Утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. "Власти" Крыма объявили о запуске парома.

В Следкоме России заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост к июлю 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, мост, Крымский мост, российские оккупанты
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