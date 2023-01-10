Война закончится в 2023 году – Подоляк

"Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. На протяжении 2023 года. Это важно. Потому что для нас затягивание – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс. Для России наоборот. Они хотят "подвесить" войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий", – сказал Подоляк
Он убежден, что в том числе на это была направлена фейковая, по словам советника главы ОП, инициатива президента РФ Владимира Путина о рождественском "прекращении огня",
"Это как раз была попытка зайти в снижение интенсивности войны. Что это значит? То есть: просто зафиксировали позиции. Вот мол мы тут находимся, еще непонятно, чья это территория, но мы ее оккупировали и будем тут находиться. А за это время мы делаем укрепрайоны, подтягиваем резервы, максимально милитаризируем эту территорию, чтобы через определенное время, 2-3 месяца, зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда навезет. Нам [Украине] это абсолютно не нужно", – заявил Подоляк.
Советник главы ОП прогнозирует, что затягивание войны и любые паузы Россия будет использовать для создания информационного хаоса и фейков, будет подключать пророссийское лобби на Западе, чтобы убедить партнеров Украины снизить поддержку.
Кроем того, отметил Подоляк, в случае затягивая войны у людей в Украине будет нарастать усталость. Ведь люди, по его словам, хотят понимать: что будет завтра, где они будут жить, не будут ли оккупанты их обстреливать снова, будут их дети ходить в школу либо сидеть в бомбоубежищах.
"Если [украинцы] не будут понимать [чего ждать в будущем], то будет постепенно наступать деморализация и желание выехать, особенно с детьми, туда, где можно безопасно существовать. Я лично не хочу, чтобы война затягивалась, потому что будет следующий этап, когда пойдут воевать наши дети. Мы же не готовы, чтобы дети шли и умирали. Потому что Россия не остановится. Для нее принципиально уничтожить Украину", – сказал он.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина унизила Россию на поле боя, показав, что концептуально России как государства не существует – есть просто страна с большим количеством оружия. По его мнению, Россия предпримет попытку вернуться к концепции "бойтесь нас", которую она использовала в отношениях с внешним миром и которую Украина разрушила.
Россия ненавидит Украину за военные унижения и поражения, которые ей пришлось испытать, говорит Подоляк. Поэтому, по его убеждению, война для Украины должна закончиться на границах 1991 года.
"Если мы этого не сделаем, то нас с вами не существует даже в краткосрочной стратегии, потому что нас уничтожат. Россия будет идти до конца. И потому нам зафиксировать новую линию разграничения, отдать территории в обмен на мир не подходит", – резюмировал Подоляк.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
Война, которую 24 февраля начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50-100 км, заявлял Подоляк 7 декабря 2022 года.