ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война закончится в 2023 году – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украине затягивать войну невыгодно, заявил Подоляк
Украине затягивать войну невыгодно, заявил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты стремятся затянуть развязанную ими против Украины войну и снизить интенсивность боевых действий. Украине, в свою очередь, это невыгодно. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, опубликованном 10 января на YouTube-канале "Голованов".

"Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. На протяжении 2023 года. Это важно. Потому что для нас затягивание – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс. Для России наоборот. Они хотят "подвесить" войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий", – сказал Подоляк

Он убежден, что в том числе на это была направлена фейковая, по словам советника главы ОП, инициатива президента РФ Владимира Путина о рождественском "прекращении огня",

"Это как раз была попытка зайти в снижение интенсивности войны. Что это значит? То есть: просто зафиксировали позиции. Вот мол мы тут находимся, еще непонятно, чья это территория, но мы ее оккупировали и будем тут находиться. А за это время мы делаем укрепрайоны, подтягиваем резервы, максимально милитаризируем эту территорию, чтобы через определенное время, 2-3 месяца, зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда навезет. Нам [Украине] это абсолютно не нужно", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП прогнозирует, что затягивание войны и любые паузы Россия будет использовать для создания информационного хаоса и фейков, будет подключать пророссийское лобби на Западе, чтобы убедить партнеров Украины снизить поддержку.

Кроем того, отметил Подоляк, в случае затягивая войны у людей в Украине будет нарастать усталость. Ведь люди, по его словам, хотят понимать: что будет завтра, где они будут жить, не будут ли оккупанты их обстреливать снова, будут их дети ходить в школу либо сидеть в бомбоубежищах.

"Если [украинцы] не будут понимать [чего ждать в будущем], то будет постепенно наступать деморализация и желание выехать, особенно с детьми, туда, где можно безопасно существовать. Я лично не хочу, чтобы война затягивалась, потому что будет следующий этап, когда пойдут воевать наши дети. Мы же не готовы, чтобы дети шли и умирали. Потому что Россия не остановится. Для нее принципиально уничтожить Украину", – сказал он.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина унизила Россию на поле боя, показав, что концептуально России как государства не существует – есть просто страна с большим количеством оружия. По его мнению, Россия предпримет попытку вернуться к концепции "бойтесь нас", которую она использовала в отношениях с внешним миром и которую Украина разрушила.

Россия ненавидит Украину за военные унижения и поражения, которые ей пришлось испытать, говорит Подоляк. Поэтому, по его убеждению, война для Украины должна закончиться на границах 1991 года.

"Если мы этого не сделаем, то нас с вами не существует даже в краткосрочной стратегии, потому что нас уничтожат. Россия будет идти до конца. И потому нам зафиксировать новую линию разграничения, отдать территории в обмен на мир не подходит", – резюмировал Подоляк.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Война, которую 24 февраля начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50-100 км, заявлял Подоляк 7 декабря 2022 года.

Теги: Россия, Украина, оккупация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, демилитаризация, наступление, война России против Украины, украинец, интервью, Василий Голованов, будущее, границы, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (261104)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (66908)
3
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38354)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (26399)
5
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (26307)
6
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (24364)
7
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (21507)
8
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (20848)
 
 
 
 