Война закончится в 2023 году – Подоляк

"Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. На протяжении 2023 года. Это важно. Потому что для нас затягивание – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс. Для России наоборот. Они хотят "подвесить" войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий", – сказал Подоляк

Он убежден, что в том числе на это была направлена фейковая, по словам советника главы ОП, инициатива президента РФ Владимира Путина о рождественском "прекращении огня",

"Это как раз была попытка зайти в снижение интенсивности войны. Что это значит? То есть: просто зафиксировали позиции. Вот мол мы тут находимся, еще непонятно, чья это территория, но мы ее оккупировали и будем тут находиться. А за это время мы делаем укрепрайоны, подтягиваем резервы, максимально милитаризируем эту территорию, чтобы через определенное время, 2-3 месяца, зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда навезет. Нам [Украине] это абсолютно не нужно", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП прогнозирует, что затягивание войны и любые паузы Россия будет использовать для создания информационного хаоса и фейков, будет подключать пророссийское лобби на Западе, чтобы убедить партнеров Украины снизить поддержку.

Кроем того, отметил Подоляк, в случае затягивая войны у людей в Украине будет нарастать усталость. Ведь люди, по его словам, хотят понимать: что будет завтра, где они будут жить, не будут ли оккупанты их обстреливать снова, будут их дети ходить в школу либо сидеть в бомбоубежищах.

"Если [украинцы] не будут понимать [чего ждать в будущем], то будет постепенно наступать деморализация и желание выехать, особенно с детьми, туда, где можно безопасно существовать. Я лично не хочу, чтобы война затягивалась, потому что будет следующий этап, когда пойдут воевать наши дети. Мы же не готовы, чтобы дети шли и умирали. Потому что Россия не остановится. Для нее принципиально уничтожить Украину", – сказал он.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина унизила Россию на поле боя, показав, что концептуально России как государства не существует – есть просто страна с большим количеством оружия. По его мнению, Россия предпримет попытку вернуться к концепции "бойтесь нас", которую она использовала в отношениях с внешним миром и которую Украина разрушила.

Россия ненавидит Украину за военные унижения и поражения, которые ей пришлось испытать, говорит Подоляк. Поэтому, по его убеждению, война для Украины должна закончиться на границах 1991 года.

"Если мы этого не сделаем, то нас с вами не существует даже в краткосрочной стратегии, потому что нас уничтожат. Россия будет идти до конца. И потому нам зафиксировать новую линию разграничения, отдать территории в обмен на мир не подходит", – резюмировал Подоляк.