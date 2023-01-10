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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все идет по правильному антироссийскому плану". Подоляк назвал ключевые позиции лидеров Европы

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"Меньше России во всем" одна из позиций, упомянутых Подоляком
"Меньше России во всем" – одна из позиций, упомянутых Подоляком
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 января в Twitter назвал ключевые позиции лидеров Европы по отношению к российской агрессии против Украины.

"Больше помощи Украине. Больше оружия, в том числе тяжелой техники, танков, артиллерии. Больше НАТО. Больше европейского единства. А главное – меньше России во всем...", – ключевые лозунги и позиции лидеров Европы. Просто супер! Все идет по правильному, антироссийскому плану", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 января в Харькове по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывала глава МИД Германии Анналена Бербок, она анонсировала дальнейшие поставки вооружения. "Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", – сказала Бербок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, война, помощь, Европа, война России против Украины, Михаил Подоляк
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