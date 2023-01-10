"Все идет по правильному антироссийскому плану". Подоляк назвал ключевые позиции лидеров Европы

"Меньше России во всем" – одна из позиций, упомянутых Подоляком Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Больше помощи Украине. Больше оружия, в том числе тяжелой техники, танков, артиллерии. Больше НАТО. Больше европейского единства. А главное – меньше России во всем...", – ключевые лозунги и позиции лидеров Европы. Просто супер! Все идет по правильному, антироссийскому плану", – написал он.

«Більше допомоги Україні. Більше зброї, зокрема важкої техніки, танків, артилерії. Більше НАТО. Більше європейської єдності. А головне, менше Росії у всьому...»

Ключові гасла та позиції лідерів Європи. Просто супер! Усе йде за правильним, антиросійським планом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 10, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 января в Харькове по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывала глава МИД Германии Анналена Бербок, она анонсировала дальнейшие поставки вооружения. "Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку", – сказала Бербок.