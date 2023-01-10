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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Поставки западного оружия позволяют Украине обнулить "военную репутацию" России

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С начала полномасштабного вторжения РФ западные партнеры усилили военную помощь Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ западные партнеры усилили военную помощь Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Благодаря поставкам западного оружия Украина нивелирует "военную репутацию" РФ. Об этом 10 января в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Поставки западного оружия позволяют Украине решить несколько задач.

1. Обнуление "военной репутации" России.
2. Ускорение освобождения территорий и закрытие "украинского фронта" на десятилетия.
3. Локализация конфликта на оккупированных территориях, чтобы не было разрастания и масштабирования войны", – написал Подоляк.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны. В Германии рассматривают возможность предоставления Украине танков Leopard.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц. 

20 января должно состояться восьмое заседание контактной группы по вопросам предоставления Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". Это заседание будет очень важным для объявления новых решений по оборонной поддержке Украины, говорил Кулеба.

В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в декабре прошлого года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, вооружение, помощь, война России против Украины, Михаил Подоляк
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