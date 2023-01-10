ЕС и НАТО сегодня подпишут декларацию о сотрудничестве. Она содержит совместные обязательства по поддержке Украины – СМИ

Издание называет декларацию "долгожданной" и отмечает, что ее ключевым элементом станет обещание поддержать Украину.

Декларация разрабатывалась больше года, пишет корреспондент Politico, ознакомившись с частичным проектом документа.

"Первоначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года, но, по словам дипломатов, он был отложен из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром", – говорится в статье.

Издание отмечает, что спустя почти год после начала вторжения России в Украину имеют место дебаты между странами ЕС, США и НАТО о степени участия и поставках оружия Киеву.

"Сначала просто стрелковое легкое оружие, затем более тяжелое оружие советского производства, затем современные гаубицы, затем современные средства ПВО и теперь боевые машины пехоты западного производства. Скольких украинских смертей можно было бы избежать, если бы Запад немедленно отправил это оружие в Киев? И сколько еще нужно, чтобы Запад добавил еще?" – задается вопросом автор.

Процедура подписания декларации ЕС – НАТО о сотрудничестве начнется в 12.00 по Киеву. После этого Столтенберг, фон дер Ляйен и Мишель проведут пресс-конференцию.