Поддержка боевиков "ЛДНР" надолго станет для России экономическим и политическим бременем – британская разведка

Как отмечается в сводке, незаконные вооруженные формирования боевиков "ЛНР" и "ДНР" были официально включены в состав вооруженных сил России 31 декабря 2022 года.
При этом Россия утверждает, что временно оккупированные территории Украины, контролируемые боевиками "ЛНР" и "ДНР", являются якобы неотъемлемыми частями Российской Федерации после фиктивных референдумов о "присоединении", проведенных в сентябре 2022 года, поясняют британцы.
(2/5) Russia claims the LNR and DNR are intrinsic parts of the Russian Federation following the fixed accession referendums of September 2022.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 6, 2023
В минобороны Великобритании напоминают, что С 2014 года РФ контролировала временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины, создав так называемые 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддержав их российскими силами.
По данным британской разведки, статус и идентичность боевиков "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. В британском военном ведомстве отмечают, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на их поддержку тратилась значительная часть российских финансов.
"Теперь, когда Кремль открыто обязался их поддерживать, это, скорее всего, повлечет за собой еще большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше нынешней фазы конфликта", – резюмируют в британской разведке.
(5/5) Now the Kremlin has overtly committed to supporting them, they will likely constitute a large political, diplomatic and financial cost for Russia which will last well beyond the current phase of the conflict.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 6, 2023
В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР"
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября 2022 года "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября 2022 года признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.