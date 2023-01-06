Поддержка боевиков "ЛДНР" надолго станет для России экономическим и политическим бременем – британская разведка

Заключив с главарями боевиков "ЛДНР" незаконные "договоры" о "присоединении" временно оккупированных украинских территорий, Путин взвалил на Россию дополнительное финансовое бремя, считают в британской разведке Фото: EPA

Как отмечается в сводке, незаконные вооруженные формирования боевиков "ЛНР" и "ДНР" были официально включены в состав вооруженных сил России 31 декабря 2022 года.

При этом Россия утверждает, что временно оккупированные территории Украины, контролируемые боевиками "ЛНР" и "ДНР", являются якобы неотъемлемыми частями Российской Федерации после фиктивных референдумов о "присоединении", проведенных в сентябре 2022 года, поясняют британцы.

(2/5) Russia claims the LNR and DNR are intrinsic parts of the Russian Federation following the fixed accession referendums of September 2022. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 6, 2023

В минобороны Великобритании напоминают, что С 2014 года РФ контролировала временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины, создав так называемые 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддержав их российскими силами.

По данным британской разведки, статус и идентичность боевиков "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. В британском военном ведомстве отмечают, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на их поддержку тратилась значительная часть российских финансов.

"Теперь, когда Кремль открыто обязался их поддерживать, это, скорее всего, повлечет за собой еще большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше нынешней фазы конфликта", – резюмируют в британской разведке.