Подоляк объяснил, почему с Россией в лице Путина нельзя договориться

Подоляк считает, что переговоры с Путиным невозможны, потому что, по мнению президента РФ, российская агрессия должна остаться безнаказанной Фото: president.gov.ua

"Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице Путина) под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". Это категорически неприемлемо", – отметил Подоляк.

Уже аксіома: чому з Рф не можна буде домовитися.

Рф (в особі Путіна) під словом «переговори» пропонує * та світу визнати її «право на захоплення чужих територій» і «зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території».

Це категорично неприйнятно. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

25 декабря 2022 года Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий"