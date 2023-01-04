"Отдайте Путину Бордо". Глава СНБО оценил варианты "компромисса" с Путиным, которые предлагает Запад

Отвечая на вопрос о предложениях западных партнеров пойти на уступки России, он сказал, что "некоторые деятели предлагают давать гарантии террористам".

После всех совершенных преступлений в Украине президент России Владимир Путин забрал у основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена звание террориста №1, считает секретарь СНБО.

"Если кто-то считает, что нам надо извиниться [перед россиянами] и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Больше того, я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол [президент США Джо] Байден и бен Ладен и они начинают переговоры о гарантиях бен Ладену", – заявил Данилов.





Ведущий интервью напомнил, что предоставить гарантии безопасности Москве в ходе переговоров о мире предложил президент Франции Эммануэль Макрон.



