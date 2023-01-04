Отвечая на вопрос о предложениях западных партнеров пойти на уступки России, он сказал, что "некоторые деятели предлагают давать гарантии террористам".
После всех совершенных преступлений в Украине президент России Владимир Путин забрал у основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена звание террориста №1, считает секретарь СНБО.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире. 19 декабря он повторил это предложение в интервью каналу TF1/LCI отметив, что переговоры все равно "когда-нибудь состоятся, чтобы положить конец конфликту в Украине". "Мир все равно потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности. Но также и для России, как стороны перемирия и мирного договора", – сказал он.