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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отдайте Путину Бордо". Глава СНБО оценил варианты "компромисса" с Путиным, которые предлагает Запад

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Данилов призвал не вести переговоров с террористами
Данилов призвал не вести переговоров с террористами
Фото: Oleksiy Danilov / Twitter

Украина примет только те условия мира, которые включают полное восстановление границ 1991 года. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 4 января в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада".

Отвечая на вопрос о предложениях западных партнеров пойти на уступки России, он сказал, что "некоторые деятели предлагают давать гарантии террористам".

После всех совершенных преступлений в Украине президент России Владимир Путин забрал у основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена звание террориста №1, считает секретарь СНБО.

"Если кто-то считает, что нам надо извиниться [перед россиянами] и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Больше того, я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол [президент США Джо] Байден и бен Ладен и они начинают переговоры о гарантиях бен Ладену", – заявил Данилов.

Ведущий интервью напомнил, что предоставить гарантии безопасности Москве в ходе переговоров о мире предложил президент Франции Эммануэль Макрон. 

"И когда вы говорите, что с ним нужно про что-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии, – ну, отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", – подчеркнул секретарь СНБО.
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время", – сказал Зеленский.

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире. 19 декабря он повторил это предложение в интервью каналу TF1/LCI отметив, что переговоры все равно "когда-нибудь состоятся, чтобы положить конец конфликту в Украине". "Мир все равно потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности. Но также и для России, как стороны перемирия и мирного договора", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Франция, Аль-Каида, Джо Байден, СНБО, Усама бен Ладен, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Алексей Данилов
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