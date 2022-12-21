Макрон снова заявил, что России нужны гарантии безопасности "как стороне перемирия и мирного договора"

По его словам, он по-прежнему настаивает на необходимости переговоров, которые "когда-нибудь состоятся, чтобы положить конец конфликту в Украине".

"Мир все равно потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности.. Но также и для России, как стороны перемирия и мирного договора", – сказал Макрон.

Главным "страхом" России он назвал то, что НАТО "подойдет к ее дверям" и развернет угрожающее ей оружие. Он отметил, что упрекающие его в лояльности Кремлю должны понимать, что без переговоров война может распространиться.

"То, что предлагают люди, которые отказываются готовить перемирие и работать над ним, – это повсеместная война. Она охватит весь континент", – добавил французский президент.