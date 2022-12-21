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Макрон снова заявил, что России нужны гарантии безопасности "как стороне перемирия и мирного договора"

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Президент Франции настаивает на переговорах
Президент Франции настаивает на переговорах
Фото: ЕРА

В случае мирных переговоров Россия, как и Украина, должна получить гарантии безопасности. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 19 декабря в интервью каналу TF1/LCI.

По его словам, он по-прежнему настаивает на необходимости переговоров, которые "когда-нибудь состоятся, чтобы положить конец конфликту в Украине".

"Мир все равно потребует обсуждения. В первую очередь гарантий Украине, ее территориальной целостности, ее долгосрочной безопасности.. Но также и для России, как стороны перемирия и мирного договора", – сказал Макрон.

Главным "страхом" России он назвал то, что НАТО "подойдет к ее дверям" и развернет угрожающее ей оружие. Он отметил, что упрекающие его в лояльности Кремлю должны понимать, что без переговоров война может распространиться.

"То, что предлагают люди, которые отказываются готовить перемирие и работать над ним, – это повсеместная война. Она охватит весь континент", – добавил французский президент.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.

Теги: Россия, НАТО, Франция, переговоры, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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