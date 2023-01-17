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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в Днепре достигло 41. Утром под завалами нашли тело ребенка

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Жертвами ракетного удара по дому в Днепре стали уже четверо детей
Жертвами ракетного удара по дому в Днепре стали уже четверо детей
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Утром 17 января в Днепре при разборе завалов многоэтажного дома, разрушенного в результате ракетного удара РФ, обнаружили тело ребенка, общее число погибших, таким образом, достигло 41.

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram. 

"В 09.46 из-под завалов разрушенного жилого дома на четвертом этаже извлекли тело погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них четыре ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них шесть детей)", – написал он. 

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.

Разбор завалов идет круглосуточно, к утру 17 января было разобрано 90% обломков конструкций. Операция продолжается, неизвестна судьба еще более 20 человек. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Днепр, спасатели, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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