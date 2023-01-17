Удар по Днепру подпадает под юрисдикцию МУС, Украина использует все возможности, чтобы убийцы получили приговоры – Зеленский

Зеленский: Никаких сомнений нет: каждый, кто виновен в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 16 января.

"И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание. Это принципиальная задача для Украины и наших партнеров", – заявил он.

Зеленский рассказал, что разбор завалов на месте удара продолжается. Он поблагодарил спасателей, полицию, врачей, волонтеров и всех, кто участвует в этой операции.

"На данный момент удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них – шесть детей. В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар. Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар. Никаких сомнений нет: каждый, кто виновен в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности", – добавил он.