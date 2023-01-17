Удар по Днепру подпадает под юрисдикцию МУС, Украина использует все возможности, чтобы убийцы получили приговоры – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 16 января.
"И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание. Это принципиальная задача для Украины и наших партнеров", – заявил он.
Зеленский рассказал, что разбор завалов на месте удара продолжается. Он поблагодарил спасателей, полицию, врачей, волонтеров и всех, кто участвует в этой операции.
"На данный момент удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них – шесть детей. В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек. Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар. Служба безопасности Украины уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар. Никаких сомнений нет: каждый, кто виновен в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности", – добавил он.
В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230-ти, указали в ГСЧС.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточны: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.