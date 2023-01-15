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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ выпустила по густонаселенному кварталу ракету, которая может отклоняться от курса на сотни метров – Мамедов об ударе по Днепру

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Мамедов: Не должно возникать даже вопроса о том, сама ракета или ее обломки попали в здание
Мамедов: Не должно возникать даже вопроса о том, сама ракета или ее обломки попали в здание
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

14 января РФ атаковала Днепр, используя ракету Х-22, которая может отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. На это обратил внимание в Twitter бывший заместитель генпрокурора Украины, член рабочей группы Сил территориальной обороны по выполнению норм международного гуманитарного права и предоставлению правовых услуг Гюндуз Мамедов.

"Ракета Х-22, запущенная Россией 14 января, которая может отклониться от курса до сотен метров, попала в жилой дом в Днепре. Не должно возникать даже вопроса о том, сама ракета или ее обломки попали в здание", – написал он и напомнил, что в Воздушных силах ВСУ заявляли: Украина пока не имеет возможности сбивать ракеты такого типа.

Мамедов подчеркнул: "РФ нанесла удар низкоточным оружием по жилому, густонаселенному кварталу, без военных целей. Агрессор снова нарушает законы войны". 

Согласно сообщению Мамедова, речь о принципах соразмерности и различия, предусмотренных международным правом. 

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены. По последним данным, жертвами удара стали 29 человек, в том числе один ребенок. 73 человека травмированы, еще 43 числятся пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Днепр, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Гюндуз Мамедов
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