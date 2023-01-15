РФ выпустила по густонаселенному кварталу ракету, которая может отклоняться от курса на сотни метров – Мамедов об ударе по Днепру

Мамедов: Не должно возникать даже вопроса о том, сама ракета или ее обломки попали в здание Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Ракета Х-22, запущенная Россией 14 января, которая может отклониться от курса до сотен метров, попала в жилой дом в Днепре. Не должно возникать даже вопроса о том, сама ракета или ее обломки попали в здание", – написал он и напомнил, что в Воздушных силах ВСУ заявляли: Украина пока не имеет возможности сбивать ракеты такого типа.

Мамедов подчеркнул: "РФ нанесла удар низкоточным оружием по жилому, густонаселенному кварталу, без военных целей. Агрессор снова нарушает законы войны".

Согласно сообщению Мамедова, речь о принципах соразмерности и различия, предусмотренных международным правом.