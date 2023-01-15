РФ выпустила по густонаселенному кварталу ракету, которая может отклоняться от курса на сотни метров – Мамедов об ударе по Днепру

"Ракета Х-22, запущенная Россией 14 января, которая может отклониться от курса до сотен метров, попала в жилой дом в Днепре. Не должно возникать даже вопроса о том, сама ракета или ее обломки попали в здание", – написал он и напомнил, что в Воздушных силах ВСУ заявляли: Украина пока не имеет возможности сбивать ракеты такого типа.
Мамедов подчеркнул: "РФ нанесла удар низкоточным оружием по жилому, густонаселенному кварталу, без военных целей. Агрессор снова нарушает законы войны".
Согласно сообщению Мамедова, речь о принципах соразмерности и различия, предусмотренных международным правом.
2/2 #RF fired low-precision weapons at a residential,densely populated quarter,without no military targets.The aggressor again violates the laws of war: proportionality and distinction. At least 21 people were killed and 73 more injured (rescue op. is ongoing, so there’s a hope). pic.twitter.com/pKyvy7qFLb— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 15, 2023
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.
По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены. По последним данным, жертвами удара стали 29 человек, в том числе один ребенок. 73 человека травмированы, еще 43 числятся пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.