Число жертв ракетного удара России по жилому дому в Днепре выросло до 29, спасатели разобрали половину разрушенных конструкций – ОВА

Об этом 15 января в Telegram проинформировал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые", – написал руководитель ОВА.
По словам Резниченко, пожар, который возник в доме после удара, удалось потушить.
"Уже разобрали примерно половину разрушенных российской ракетой конструкций. После обеда из руин вытащили 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 неизвестна", – отметил глава Днепропетровской ОВА.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.
По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.