Число жертв ракетного удара России по жилому дому в Днепре выросло до 29, спасатели разобрали половину разрушенных конструкций – ОВА

Судьба еще более 40 человек после ракетного обстрела жилого дома неизвестна, отметил глава Днепропетровской ОВА Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом 15 января в Telegram проинформировал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, пожар, который возник в доме после удара, удалось потушить.

"Уже разобрали примерно половину разрушенных российской ракетой конструкций. После обеда из руин вытащили 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 неизвестна", – отметил глава Днепропетровской ОВА.