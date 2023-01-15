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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного удара России по жилому дому в Днепре выросло до 29, спасатели разобрали половину разрушенных конструкций – ОВА

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Судьба еще более 40 человек после ракетного обстрела жилого дома неизвестна, отметил глава Днепропетровской ОВА
Судьба еще более 40 человек после ракетного обстрела жилого дома неизвестна, отметил глава Днепропетровской ОВА
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Количество жертв ракетного удара России по многоэтажному жилому дому в Днепре выросло до 29 (по состоянию на 17.35).

Об этом 15 января в Telegram проинформировал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, пожар, который возник в доме после удара, удалось потушить.

"Уже разобрали примерно половину разрушенных российской ракетой конструкций. После обеда из руин вытащили 27-летнюю женщину. Она находится в реанимации с сильным переохлаждением. Врачи борются за ее жизнь. В общей сложности из-под завалов спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 неизвестна", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Теги: Россия, Украина, пожар, Днепр, раненые, больница, спасатели, жертвы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, женщины, ракета, врачи, погибшие, реанимация
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