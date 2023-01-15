В Днепре выросло количество погибших в результате ракетного удара России по многоэтажному дому, 43 человека пропали без вести

В Днепре в результате ракетного обстрела РФ по многоэтажному дому предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, отметили в ГСЧС Фото: Сергій Крук / Facebook

Об этом 15 января проинформировал пресс-центр горсовета Днепра со ссылкой на данные ГСЧС.

"Травмировано 72 человека, из них 13 детей. Спасены 39 человек, в том числе шесть детей. Получено 43 сообщения о без вести пропавших лицах", – отметили в горсовете.

В то же время на сайте ГСЧС сообщается о 22 погибших, среди которых один ребенок.

"Продолжается ликвидация трех отдельных очагов тления в завалах. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир. По предварительным данным, в возможном отселении нуждаются жители в 236 квартирах (ориентировочно более 400 человек)", – указали в Госслужбе.