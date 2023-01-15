Ракетный удар по дому в Днепре. Число погибших возросло до 17 человек – ГСЧС

"По состоянию на 6.00 15 января спасены 38 человек (из них шесть детей). Погибли 17 человек (из них один ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей)", – говорится в сообщении.

Продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.

"Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов", – добавили в ГСЧС.

Ранее было известно о 14 погибших и 73 раненых.