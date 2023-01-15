Российский удар по дому в Днепре. Число пострадавших выросло до 73 человек – ГСЧС

"По состоянию на 1.30 15 января спасены 38 человек (из них шесть детей). Погибли 12 человек (из них один ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей). Продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома", – говорится в сообщении.
Также в ГСЧС сообщили, что спасатели услышали из-под завалов голос женщины.
"Надежда есть. Под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины. В настоящее время продолжаются работы по ее освобождению", – говорится в подписи к видео.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. По последним данным, жертвами удара стали 12 человек, в том числе 15-летняя девочка. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.