Российский удар по дому в Днепре. Число пострадавших выросло до 73 человек – ГСЧС

"По состоянию на 1.30 15 января спасены 38 человек (из них шесть детей). Погибли 12 человек (из них один ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей). Продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома", – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что спасатели услышали из-под завалов голос женщины.

"Надежда есть. Под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины. В настоящее время продолжаются работы по ее освобождению", – говорится в подписи к видео.