Число погибших в результате российского удара по Днепру возросло до 14 человек – ОВА

"14 погибших… 38 человек спасатели спасли из-под завалов", – написал он.

Резниченко отметил, что поисковая операция продолжается.

До этого было известно о 12 погибших и 73 раненых.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.