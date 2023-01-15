Ракетный удар по Днепру. Число погибших возросло до 20 человек – ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram 15 января.
"20 невинных жертв", – написал он.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что экстренные службы продолжают разбирать завалы в Днепре на месте попадания российской ракеты.
"По состоянию на утро известно о 20 погибших, среди них один ребенок, 73 человека ранены, удалось спасти 38 человек, из них шесть детей – их достали из-под завалов и разрушенных секций дома, которые не обрушились. Полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек", – написал он.
Ранее было известно о 18 погибших.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.