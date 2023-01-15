Ракетный удар по Днепру. Число погибших возросло до 20 человек – ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram 15 января.

"20 невинных жертв", – написал он.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что экстренные службы продолжают разбирать завалы в Днепре на месте попадания российской ракеты.

"По состоянию на утро известно о 20 погибших, среди них один ребенок, 73 человека ранены, удалось спасти 38 человек, из них шесть детей – их достали из-под завалов и разрушенных секций дома, которые не обрушились. Полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек", – написал он.

Ранее было известно о 18 погибших.