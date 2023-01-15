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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица после нового ракетного удара обратился к членам Совбеза ООН: Каково это – сидеть рядом с мясником?

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Кислица призвал членов Совбеза ООН подумать о мирных жителях, убитых российскими ракетами
Кислица призвал членов Совбеза ООН подумать о мирных жителях, убитых российскими ракетами
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица обратился к членам Совета безопасности ООН после ракетного удара России по многоэтажке в Днепре 14 января. Сообщение Кислица опубликовал в Twiiter.

"Каково это – сидеть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда мясники говорят о российской церкви, которая благословила российскую армию", – написал постпред.

Он добавил фото разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре, а также портреты 15 членов Совбеза ООН, где изображение постпреда РФ Василия Небензи облито кровью. 

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В Днепре ракета обрушила подъезд жилого многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать. По состоянию на утро 15 января известно о 18 погибших и 40 раненых

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица в начале февраля 2022 года объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

26 декабря Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Теги: Днепр, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины, ракеты, Василий Небензя
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