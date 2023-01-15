Кислица после нового ракетного удара обратился к членам Совбеза ООН: Каково это – сидеть рядом с мясником?

"Каково это – сидеть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда мясники говорят о российской церкви, которая благословила российскую армию", – написал постпред.

Он добавил фото разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре, а также портреты 15 членов Совбеза ООН, где изображение постпреда РФ Василия Небензи облито кровью.

How’s it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro! Think about it when the butchers speak of russian church that blessed russian army pic.twitter.com/zHBqbmotOg — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В Днепре ракета обрушила подъезд жилого многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать. По состоянию на утро 15 января известно о 18 погибших и 40 раненых.