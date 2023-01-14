Украина в Совбезе ООН призвала "все ответственные государства" поддержать ее формулу мира

Об этом Джапарова заявила 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".
"Президент Владимир Зеленский инициировал формулу мира, чтобы ответить на неотложные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из 10 пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру. Формула очень простая, она основана на целях и принципах Устава ООН", – сказала замглавы МИД.
Джапарова также отметила, что украинская формула мира направлена на обеспечение безопасности во всех ее измерениях – "продовольственной, радиационной и ядерной, энергетической, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем".
"Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира", – сказала представитель Украины.
Кроме того, Джапарова указала на необходимость дальнейшего усиления давления на Россию с целью уничтожения ее военной машины.
"Государство-агрессор уже ощутило влияние санкций – в армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, – подчеркнула замглавы МИД Украины. – И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла. Для окончательного поражения и победы нашей демократии необходимо… усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России, – полное нефтяное и газовое эмбарго, отключение российских банков от мировой финансовой системы. Это цена, которую должна заплатить страна-агрессор".
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.