Украина в Совбезе ООН призвала "все ответственные государства" поддержать ее формулу мира

Украинская формула мира направлена на обеспечение безопасности во всех ее измерениях, отметила Джапарова Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Об этом Джапарова заявила 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".

"Президент Владимир Зеленский инициировал формулу мира, чтобы ответить на неотложные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из 10 пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру. Формула очень простая, она основана на целях и принципах Устава ООН", – сказала замглавы МИД.

Джапарова также отметила, что украинская формула мира направлена на обеспечение безопасности во всех ее измерениях – "продовольственной, радиационной и ядерной, энергетической, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем".

"Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира", – сказала представитель Украины.

Кроме того, Джапарова указала на необходимость дальнейшего усиления давления на Россию с целью уничтожения ее военной машины.

"Государство-агрессор уже ощутило влияние санкций – в армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, – подчеркнула замглавы МИД Украины. – И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла. Для окончательного поражения и победы нашей демократии необходимо… усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России, – полное нефтяное и газовое эмбарго, отключение российских банков от мировой финансовой системы. Это цена, которую должна заплатить страна-агрессор".