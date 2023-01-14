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Украина в Совбезе ООН призвала "все ответственные государства" поддержать ее формулу мира

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Украинская формула мира направлена на обеспечение безопасности во всех ее измерениях, отметила Джапарова
Украинская формула мира направлена на обеспечение безопасности во всех ее измерениях, отметила Джапарова
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова призвала государства ООН поддержать украинскую формулу мира по прекращению войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия.

Об этом Джапарова заявила 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".

"Президент Владимир Зеленский инициировал формулу мира, чтобы ответить на неотложные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из 10 пунктов, способных вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру. Формула очень простая, она основана на целях и принципах Устава ООН", – сказала замглавы МИД.

Джапарова также отметила, что украинская формула мира направлена на обеспечение безопасности во всех ее измерениях – "продовольственной, радиационной и ядерной, энергетической, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем".

"Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира", – сказала представитель Украины.

Кроме того, Джапарова указала на необходимость дальнейшего усиления давления на Россию с целью уничтожения ее военной машины.

"Государство-агрессор уже ощутило влияние санкций – в армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, – подчеркнула замглавы МИД Украины. – И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла. Для окончательного поражения и победы нашей демократии необходимо… усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России, – полное нефтяное и газовое эмбарго, отключение российских банков от мировой финансовой системы. Это цена, которую должна заплатить страна-агрессор".

Контекст:

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, санкции, МИД Украины, Нью-Йорк, переговоры, агрессия, Совет Безопасности ООН, эмбарго, война России против Украины, безопасность, Эмине Джапарова, российский газ, российская нефть
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