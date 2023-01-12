Саммит мира, инициированный Украиной, состоится в штаб-квартире ООН 24 февраля, в первую годовщину вторжения России – посол

Глобальный саммит мира запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметил посол Украины в Турции Фото: depositphotos.com

Об этом 12 января в комментарии "Анадолу" сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, Украина готова к мирным переговорам. План достижения мира ранее уже обозначил президент Владимир Зеленский, добавил дипломат.

Боднар выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за поддержку мирного плана Украины и готовность Анкары участвовать в его реализации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля.

В Украине приветствовали бы активное участие в саммите генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное – как принципиальный и честный человек", подчеркнул Кулеба.