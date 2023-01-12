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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саммит мира, инициированный Украиной, состоится в штаб-квартире ООН 24 февраля, в первую годовщину вторжения России – посол

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Глобальный саммит мира запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметил посол Украины в Турции
Глобальный саммит мира запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметил посол Украины в Турции
Фото: depositphotos.com

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США).

Об этом 12 января в комментарии "Анадолу" сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, Украина готова к мирным переговорам. План достижения мира ранее уже обозначил президент Владимир Зеленский, добавил дипломат.

Боднар выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за поддержку мирного плана Украины и готовность Анкары участвовать в его реализации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля.

В Украине приветствовали бы активное участие в саммите генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное – как принципиальный и честный человек", подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.

Зеленский заявлял, что надеется на лидерство США в реализации украинской формулы мира.

Теги: США, Украина, Турция, ООН, Нью-Йорк, переговоры, Василий Боднар, саммит, война России против Украины, посольство Украины, посол
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