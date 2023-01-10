Турция поддерживает формулу мира, предложенную Украиной – Чавушоглу

Он заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия в этом направлении, а президент страны Реджеп Эрдоган "с самого начала" полномасштабной войны добивается прекращения огня и мира.
Говоря о завершении войны за столом переговоров, Чавушоглу отметил, что "чем скорее это произойдет, тем лучше".
"Но есть новые условия и реалии. Россия сейчас заявляет о готовности к переговорам, а [президент Украины Владимир] Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", – добавил министр.
Зеленский в ноябре 2022 года представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским.
В частности, 5 января Эрдоган и Путин обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Президент Турции сказал главе Кремля, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий. Зеленский в тот день обсудил с Эрдоганом ЗАЭС, посредничество в обмене пленными и формулу мира.
8 января Эрдоган заявил, что Турция "вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта" и "прилагает усилия, чтобы примирить" две страны.