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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция поддерживает формулу мира, предложенную Украиной – Чавушоглу

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Чавушоглу: Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план
Чавушоглу: Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план
Фото: ЕРА

Турция верит, что война России против Украины завершится за столом переговоров, и стремится к достижению прочного мира и решения, приемлемого для обеих сторон. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал 10 января, пишет Anadolu.

Он заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия в этом направлении, а президент страны Реджеп Эрдоган "с самого начала" полномасштабной войны добивается прекращения огня и мира. 

Говоря о завершении войны за столом переговоров, Чавушоглу отметил, что "чем скорее это произойдет, тем лучше". 

"Но есть новые условия и реалии. Россия сейчас заявляет о готовности к переговорам, а [президент Украины Владимир] Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", – добавил министр. 

Зеленский в ноябре 2022 года представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Контекст:

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским.

В частности, 5 января Эрдоган и Путин обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Президент Турции сказал главе Кремля, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий. Зеленский в тот день обсудил с Эрдоганом ЗАЭС, посредничество в обмене пленными и формулу мира

8 января Эрдоган заявил, что Турция "вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта" и "прилагает усилия, чтобы примирить" две страны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины, перспективы
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