Турция поддерживает формулу мира, предложенную Украиной – Чавушоглу

Чавушоглу: Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план Фото: ЕРА

Он заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия в этом направлении, а президент страны Реджеп Эрдоган "с самого начала" полномасштабной войны добивается прекращения огня и мира.

Говоря о завершении войны за столом переговоров, Чавушоглу отметил, что "чем скорее это произойдет, тем лучше".

"Но есть новые условия и реалии. Россия сейчас заявляет о готовности к переговорам, а [президент Украины Владимир] Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", – добавил министр.

Зеленский в ноябре 2022 года представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.