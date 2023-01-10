"Опасно недооценивать Россию". Столтенберг считает, что в скором времени Швеция и Финляндия станут членами НАТО

"Независимо от того, когда или как закончится эта война [России против Украины], мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно. Режим в Москве хочет другую Европу. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу рассматривает как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", – сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что "опасно недооценивать Россию".
Отсутствие признаков того, что ее амбиции изменились, может повлечь серьезные последствия для безопасности скандинавских стран.
"Поэтому очень важно, что Швеция и Финляндия становятся членами НАТО. Это стирает серые зоны. Укрепляет политическое сообщество. И способность НАТО обеспечивать безопасность в Скандинавском регионе, Балтийском регионе и Европе. И мы все будем в большей безопасности. Не в последнюю очередь потому, что Швеция и Финляндия могут внести большой вклад", – продолжил он, отметив, что обе страны сотрудничают с НАТО многие годы и имеют современную оборонную промышленность.
Генсек НАТО напомнил, что на саммите Альянса в Мадриде в прошлом году 2022 года Турция, Швеция и Финляндия достигли соглашения об укреплении сотрудничества и усилении борьбы с терроризмом.
Это соглашение было выполнено, подчеркнул Столтенберг.
"Это был самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории. Все союзники по НАТО подписали протокол о вступлении. 28 из 30 стран ратифицировали его. Я уверен, что вскоре мы сможем тепло приветствовать вас в качестве полноправных членов НАТО", – добавил он.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Его не ратифицировали Турция и Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
29 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 января 2023 года заявил, что в этом вопросе Турция хочет того, чего Швеция "не может и не хочет ей дать".