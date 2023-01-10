"Опасно недооценивать Россию". Столтенберг считает, что в скором времени Швеция и Финляндия станут членами НАТО

Столтенберг: Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся Фото: nato.int

"Независимо от того, когда или как закончится эта война [России против Украины], мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно. Режим в Москве хочет другую Европу. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу рассматривает как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что "опасно недооценивать Россию".

Отсутствие признаков того, что ее амбиции изменились, может повлечь серьезные последствия для безопасности скандинавских стран.

"Поэтому очень важно, что Швеция и Финляндия становятся членами НАТО. Это стирает серые зоны. Укрепляет политическое сообщество. И способность НАТО обеспечивать безопасность в Скандинавском регионе, Балтийском регионе и Европе. И мы все будем в большей безопасности. Не в последнюю очередь потому, что Швеция и Финляндия могут внести большой вклад", – продолжил он, отметив, что обе страны сотрудничают с НАТО многие годы и имеют современную оборонную промышленность.

Генсек НАТО напомнил, что на саммите Альянса в Мадриде в прошлом году 2022 года Турция, Швеция и Финляндия достигли соглашения об укреплении сотрудничества и усилении борьбы с терроризмом.

Это соглашение было выполнено, подчеркнул Столтенберг.

"Это был самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории. Все союзники по НАТО подписали протокол о вступлении. 28 из 30 стран ратифицировали его. Я уверен, что вскоре мы сможем тепло приветствовать вас в качестве полноправных членов НАТО", – добавил он.