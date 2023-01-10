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"Опасно недооценивать Россию". Столтенберг считает, что в скором времени Швеция и Финляндия станут членами НАТО

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Столтенберг: Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся
Столтенберг: Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся
Фото: nato.int

Нет никаких признаков, что амбиции России изменились, она хочет создать "другую Европу" и контролировать соседей. Об этом, выступая 8 января на конференции по безопасности в Швеции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, текст его речи приводит пресс-служба Альянса.

"Независимо от того, когда или как закончится эта война [России против Украины], мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно. Режим в Москве хочет другую Европу. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу рассматривает как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", – сказал он. 

Столтенберг подчеркнул, что "опасно недооценивать Россию". 

Отсутствие признаков того, что ее амбиции изменились, может повлечь серьезные последствия для безопасности скандинавских стран. 

"Поэтому очень важно, что Швеция и Финляндия становятся членами НАТО. Это стирает серые зоны. Укрепляет политическое сообщество. И способность НАТО обеспечивать безопасность в Скандинавском регионе, Балтийском регионе и Европе. И мы все будем в большей безопасности. Не в последнюю очередь потому, что Швеция и Финляндия могут внести большой вклад", – продолжил он, отметив, что обе страны сотрудничают с НАТО многие годы и имеют современную оборонную промышленность. 

Генсек НАТО напомнил, что на саммите Альянса в Мадриде в прошлом году 2022 года Турция, Швеция и Финляндия достигли соглашения об укреплении сотрудничества и усилении борьбы с терроризмом. 

Это соглашение было выполнено, подчеркнул Столтенберг. 

"Это был самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории. Все союзники по НАТО подписали протокол о вступлении. 28 из 30 стран ратифицировали его. Я уверен, что вскоре мы сможем тепло приветствовать вас в качестве полноправных членов НАТО", – добавил он.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Его не ратифицировали Турция и Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

29 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 января 2023 года заявил, что в этом вопросе Турция хочет того, чего Швеция "не может и не хочет ей дать".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, война России против Украины, сотрудничество, членство, Ульф Кристерссон
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