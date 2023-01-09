Эрдоган заявил, что Турция ищет пути "примирения" Украины и России, в отличие от "торговцев оружием"

Он утверждает, что договорился с Россией о бесплатных поставках зерна, которое будет перерабатываться в Турции и отправляться в страны, которым угрожает голод.

"Мы примем зерно бесплатно... будем перемалывать его в муку на предприятиях Турции и отправлять в бедные страны Африки. Мы полны решимости отправлять данную продукцию в африканские страны через зерновой коридор и приложим для этого все необходимые усилия”, – сказал он, выступая в провинции Анталия.

Касаясь темы войны в Украине, он заявил, что Турция "вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта", в отличие от тех, кто “содействует торговцам оружием”.

“Турция прилагает усилия для достижения мира во всем мире. В один и тот же день я провел переговоры и с [президентом Владимиром] Путиным, и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы прилагаем усилия, чтобы их примирить”, – отметил Эрдоган.