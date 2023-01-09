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Эрдоган заявил, что Турция ищет пути "примирения" Украины и России, в отличие от "торговцев оружием"

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Президент Турции сообщил, что продолжает говорить с Зеленским и Путиным
Президент Турции сообщил, что продолжает говорить с Зеленским и Путиным
Фото: ЕРА

Турция "полна решимости" использовать черноморский коридор для транспортировки продовольствия из России. Об этом заявил президент страны Рейджеп Эрдоган, 8 января его цитирует Anadolu.

Он утверждает, что договорился с Россией о бесплатных поставках зерна, которое будет перерабатываться в Турции и отправляться в страны, которым угрожает голод. 

"Мы примем зерно бесплатно... будем перемалывать его в муку на предприятиях Турции и отправлять в бедные страны Африки. Мы полны решимости отправлять данную продукцию в африканские страны через зерновой коридор и приложим для этого все необходимые усилия”, – сказал он, выступая в провинции Анталия.

Касаясь темы войны в Украине, он заявил, что Турция "вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта", в отличие от тех, кто “содействует торговцам оружием”.

“Турция прилагает усилия для достижения мира во всем мире. В один и тот же день я провел переговоры и с [президентом  Владимиром] Путиным, и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы прилагаем усилия, чтобы их примирить”, – отметил Эрдоган.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. 17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Министерства инфраструктуры Украины на 20 декабря, с 1 августа из морских портов Украины в рамках "зерновой сделки" вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Эрдоган утверждает, что 44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа.

Турецкий президент  регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским. Последний раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а во время общения с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, переговоры, Владимир Зеленский, зерно
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