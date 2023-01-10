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"Путин хотел разделить нас, но потерпел неудачу". ЕС и НАТО подписали соглашение о сотрудничестве

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НАТО и ЕС должны продолжать укреплять партнерство, заявил Столтенберг
НАТО и ЕС должны продолжать укреплять партнерство, заявил Столтенберг
Фото: EPA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 января в Брюсселе в штаб-квартире Альянса подписали третью Совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба блока.

Документ направлен на дальнейшее укрепление и расширение стратегического партнерства, говорится в сообщении.

Приоритетным заданием ЕС и Североатлантический альянс назвали "растущее геостратегическое соперничество, проблему устойчивости и защиту критически важной инфраструктуры".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества Альянса и Евросоюза в контексте "изменившейся обстановки в области безопасности" после вторжения России в Украину. Он также отметил, что партнерство между НАТО и ЕС "станет еще более важным", как только Финляндия и Швеция станут полноправными членами блока.

На пресс-конференции Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет "видеть другую Европу" и "контролировать" своих соседей.

По его словам, Путин рассматривает "демократию и свободу как угрозу", поэтому НАТО и ЕС должны продолжать укреплять партнерство.

"Почти год назад, через несколько часов после вторжения России в Украину 24 февраля, мы втроем [Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг] встретились здесь, в штаб-квартире НАТО. Президент Путин хотел захватить Украину за несколько дней и разделить нас. В обоих случаях он явно потерпел неудачу. Российские войска были отброшены отважными украинскими войсками. А НАТО и Европейский союз объединились для поддержки Украины", – сказал Столтенберг.

Мишель, фон дер Ляйен и Столтенберг подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжаться.

"Украинцы должны получить всю необходимую военную технику, в которой они нуждаются и с которой они могут справиться для защиты своей Родины. И это, конечно, передовые системы ПВО, а также другие виды передовой военной техники, если это необходимо для защиты Украины. Они защищают основные принципы Хартии основных прав [ЕС], ООН и международного права", – сказала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

"Есть агрессор, то есть Кремль, и есть жертва, то есть народ Украины. И я очень рад, что в последние недели и месяцы после начала войны государствам-членам удавалось поставлять в Украину все больше военной техники... Европейский совет много раз повторял призыв к большей военной поддержке украинцев, чтобы убедиться, что они смогут защищаться", – сказал глава Евросовета.

Декларация разрабатывалась больше года, отметило издание Politico.

"Первоначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года, но, по словам дипломатов, он был отложен из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром", – говорится в статье.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

НАТО и Евросоюз по отдельности неоднократно осуждали российскую агрессию и оказывали поддержку Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, НАТО, ООН, Еврокомиссия, Кремль, Брюссель, Йенс Столтенберг, Европейский совет, вторжение, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз, Шарль Мишель, ЕС
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