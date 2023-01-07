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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский надеется на лидерство США в реализации украинской формулы мира

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Зеленский 6 января в Киеве провел встречу с сенаторами США Кингом и Ридом
Зеленский 6 января в Киеве провел встречу с сенаторами США Кингом и Ридом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 января провел встречу в Киеве с главой комитета по вооруженным силам Сената США Джеком Ридом и членом этого комитета сенатором Ангусом Кингом.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский в ходе встречи отметил, что объективно оценивает предложение России о "прекращении огня" 6–7 января как манипуляцию.

По мнению президента, Россия таким образом пытается скрыть свои настоящие военные планы и намерения.

"Отдельно глава государства отметил важность политической поддержки Украины в вопросе реализации формулы мира и выразил надежду на лидерство США в этом процессе", – говорится в сообщении ОПУ.

Зеленский также сообщил сенаторам США о ключевых потребностях Украины в вооружении.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.

Глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, США, Украина, переговоры, агрессия, перемирие, Сенат США, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джек Рид, президент, безопасность, сенатор, встреча, Ангус Кинг
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