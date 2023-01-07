Зеленский надеется на лидерство США в реализации украинской формулы мира

Зеленский 6 января в Киеве провел встречу с сенаторами США Кингом и Ридом Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский в ходе встречи отметил, что объективно оценивает предложение России о "прекращении огня" 6–7 января как манипуляцию.

По мнению президента, Россия таким образом пытается скрыть свои настоящие военные планы и намерения.

"Отдельно глава государства отметил важность политической поддержки Украины в вопросе реализации формулы мира и выразил надежду на лидерство США в этом процессе", – говорится в сообщении ОПУ.

Зеленский также сообщил сенаторам США о ключевых потребностях Украины в вооружении.