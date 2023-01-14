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Гутерриш готов помогать прекратить "бессмысленный конфликт" между Россией и Украиной – замгенсека ООН

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Гутерриш готов помогать Украине и РФ прекратить войну "на основе Устава ООН и международного права", отметила замгенсека ООН
Гутерриш готов помогать Украине и РФ прекратить войну "на основе Устава ООН и международного права", отметила замгенсека ООН
Фото: United Nations / Facebook

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов способствовать прекращению войны, которую 24 февраля 2022 года против Украины начала Россия.

Об этом 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне", заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"Пока нет признаков того, что этот конфликт следует к концу. Вопрос решится военным способом и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог, – сказала замгенсека ООН. – Но любая война в какой-то момент заканчивается. Мы не можем позволить, чтобы эта война продолжалась".

По словам Дикарло, Гутерриш "готов помогать сторонам прекратить этот бессмысленный конфликт на основе Устава ООН и международного права".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.

В Украине приветствовали бы активное участие в саммите генсека ООН Гутерриша, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное – как принципиальный и честный человек", подчеркнул Кулеба.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря 2022 года, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.

Теги: Россия, Украина, ООН, переговоры, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, конфликт, Антониу Гутерриш, Розмари Дикарло, заседание
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