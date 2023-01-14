Гутерриш готов помогать прекратить "бессмысленный конфликт" между Россией и Украиной – замгенсека ООН

Об этом 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне", заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"Пока нет признаков того, что этот конфликт следует к концу. Вопрос решится военным способом и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог, – сказала замгенсека ООН. – Но любая война в какой-то момент заканчивается. Мы не можем позволить, чтобы эта война продолжалась".

По словам Дикарло, Гутерриш "готов помогать сторонам прекратить этот бессмысленный конфликт на основе Устава ООН и международного права".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.

В Украине приветствовали бы активное участие в саммите генсека ООН Гутерриша, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное – как принципиальный и честный человек", подчеркнул Кулеба.