В Украине задокументировано около 90 случаев сексуального насилия, связанного с войной, в том числе как средство пыток – замгенсека ООН

Об этом 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне", сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"Было задокументировано около 90 случаев сексуального насилия, связанного с войной. В том числе, как средство пыток. Также было сексуальное насилие, которое совершалось в форме изнасилований, в том числе группового, на территориях, подконтрольных России. Виновные должны понести ответственность", – сказала Дикарло.

С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом, сообщали в декабре 2022 года в Офисе генпрокурора.

Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.