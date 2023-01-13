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В Украине задокументировано около 90 случаев сексуального насилия, связанного с войной, в том числе как средство пыток – замгенсека ООН

Виновные, причастные к случаям сексуального насилия, должны понести ответственность, отметила Дикарло
Виновные, причастные к случаям сексуального насилия, должны понести ответственность, отметила Дикарло
Фото: United Nations / Facebook

В ООН продолжают фиксировать серьезные нарушения прав человека в ходе войны, которую против Украины начала Россия.

Об этом 13 января на заседании Совбеза ООН по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне", сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"Было задокументировано около 90 случаев сексуального насилия, связанного с войной. В том числе, как средство пыток. Также было сексуальное насилие, которое совершалось в форме изнасилований, в том числе группового, на территориях, подконтрольных России. Виновные должны понести ответственность", – сказала Дикарло.

С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом, сообщали в декабре 2022 года в Офисе генпрокурора.

Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это, говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января 2023 года.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта 2022 года сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Теги: Россия, Украина, ООН, оккупация, изнасилование, агрессия, война России против Украины, сексуальное насилие, Розмари Дикарло, заседание, нарушение, российские оккупанты
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