Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине

Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его цитирует Twitter канцелярии пресс-секретаря генсека Организации Объединенных Наций.
"Мы не отступим от стремлений к миру в Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН", – сказал Гутерриш.
We will not relent in the pursuit of peace in Ukraine in line with international law and the @UN Charter - @antonioguterres pic.twitter.com/mtLSvAVzqk— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) December 19, 2022
Он отметил, что "заканчивает этот год с одним главным убеждением".
"Сейчас не время сидеть в стороне, это время для решимости, решимости и – да – даже надежды", – подчеркнул Гутерриш.
Генсек ООН добавил, что "более чем когда-либо полон решимости сделать 2023 год годом мира и годом действий".
"Мы не можем принимать вещи такими, какие они есть. У нас есть обязательство перед людьми найти решения и действовать", – резюмировал Гутерриш.
14 сентября по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Гутерриш заявлял, что до окончания войны, которую в феврале против Украины начала Россия, еще далеко – "прекращения огня не предвидится".
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.