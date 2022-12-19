Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине

Гутерриш: Сейчас не время сидеть в стороне, это время для решимости Фото: UN Spokesperson / Twitter

Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его цитирует Twitter канцелярии пресс-секретаря генсека Организации Объединенных Наций.

"Мы не отступим от стремлений к миру в Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН", – сказал Гутерриш.

We will not relent in the pursuit of peace in Ukraine in line with international law and the @UN Charter - @antonioguterres pic.twitter.com/mtLSvAVzqk — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) December 19, 2022

Он отметил, что "заканчивает этот год с одним главным убеждением".

"Сейчас не время сидеть в стороне, это время для решимости, решимости и – да – даже надежды", – подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что "более чем когда-либо полон решимости сделать 2023 год годом мира и годом действий".

"Мы не можем принимать вещи такими, какие они есть. У нас есть обязательство перед людьми найти решения и действовать", – резюмировал Гутерриш.

14 сентября по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Гутерриш заявлял, что до окончания войны, которую в феврале против Украины начала Россия, еще далеко – "прекращения огня не предвидится".