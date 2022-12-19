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Гутерриш заявил, что ООН "не отступит от стремлений к миру" в Украине

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Гутерриш: Сейчас не время сидеть в стороне, это время для решимости
Гутерриш: Сейчас не время сидеть в стороне, это время для решимости
Фото: UN Spokesperson / Twitter

Организация Объединенных Наций не отступит от стремлений к установлению мира в Украине.

Об этом 19 декабря на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его цитирует Twitter канцелярии пресс-секретаря генсека Организации Объединенных Наций.

"Мы не отступим от стремлений к миру в Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН", – сказал Гутерриш.

Он отметил, что "заканчивает этот год с одним главным убеждением".

"Сейчас не время сидеть в стороне, это время для решимости, решимости и – да – даже надежды", – подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что "более чем когда-либо полон решимости сделать 2023 год годом мира и годом действий".

"Мы не можем принимать вещи такими, какие они есть. У нас есть обязательство перед людьми найти решения и действовать", – резюмировал Гутерриш.

14 сентября по итогам беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Гутерриш заявлял, что до окончания войны, которую в феврале против Украины начала Россия, еще далеко – "прекращения огня не предвидится".

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Украина, ООН, переговоры, война России против Украины, пресс-конференция, Антониу Гутерриш
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