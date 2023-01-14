Небензя рассказал об условиях окончания РФ войны против Украины. Джапарова выразила сожаление, что "посланец зла" все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза ООН

Правовые основания для присутствия представителя России в Совбезе ООН (на фото) "являются более чем сомнительными, если не полностью отсутствуют", отметила Джапарова Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Об этом Небензя сказал на заседании Совета Безопасности по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".

По словам постпреда РФ, закончить войну можно будет лишь тогда, когда с территории Украины "больше не будет исходить угроза для России", а также когда закончится якобы "дискриминация русскоязычного населения" в стране.

Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, продолжил Небензя, то Москва готова к такому сценарию. Если же нет – "все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", пригрозил Небензя.

Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, которая выступала после Небензи, выразила сожаление, что "посланник зла все еще находится в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН", которое занимал Советский Союз, ее цитирует "Укринформ".

Джапарова повторила позицию Украины – правовые основания для присутствия России в Совбезе "являются более чем сомнительными, если не полностью отсутствуют".

Первый замглавы МИД Украины отметила необходимость создания спецтрибунала для России за преступление агрессии.

Почти за 11 месяцев войны зарегистрировано более 64 тыс. военных преступлений, совершенных РФ в Украине, добавила Джапарова.