Небензя рассказал об условиях окончания РФ войны против Украины. Джапарова выразила сожаление, что "посланец зла" все еще находится в кресле постоянного члена Совбеза ООН

Об этом Небензя сказал на заседании Совета Безопасности по Украине, которое в YouTube транслировало "Суспільне".
По словам постпреда РФ, закончить войну можно будет лишь тогда, когда с территории Украины "больше не будет исходить угроза для России", а также когда закончится якобы "дискриминация русскоязычного населения" в стране.
Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, продолжил Небензя, то Москва готова к такому сценарию. Если же нет – "все поставленные задачи будут достигнуты военным путем", пригрозил Небензя.
Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, которая выступала после Небензи, выразила сожаление, что "посланник зла все еще находится в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН", которое занимал Советский Союз, ее цитирует "Укринформ".
Джапарова повторила позицию Украины – правовые основания для присутствия России в Совбезе "являются более чем сомнительными, если не полностью отсутствуют".
Первый замглавы МИД Украины отметила необходимость создания спецтрибунала для России за преступление агрессии.
Почти за 11 месяцев войны зарегистрировано более 64 тыс. военных преступлений, совершенных РФ в Украине, добавила Джапарова.
15 ноября 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.
Джапарова в Совбезе ООН призвала "все ответственные государства" поддержать украинскую формулу мира.