На рассмотрение Генассамблеи ООН вынесут резолюцию о создании спецтрибунала для России – Джапарова

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – сказала она.
Украинский дипломат объяснила, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".
Джапарова подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 453 ребенка (это данные Офиса генпрокурора Украины на 12 января).
"Именно то, что мы должны сделать сегодня, – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.