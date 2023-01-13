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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На рассмотрение Генассамблеи ООН вынесут резолюцию о создании спецтрибунала для России – Джапарова

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Джапарова: Призываем все ответственные государства поддержать резолюцию
Джапарова: Призываем все ответственные государства поддержать резолюцию
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом 12 января заявила на дебатах в Совете Безопасности ООН первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает "Укринформ".

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – сказала она.

Украинский дипломат объяснила, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

Джапарова подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 453 ребенка (это данные Офиса генпрокурора Украины на 12 января).

"Именно то, что мы должны сделать сегодня, – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, вторжение, преступление, резолюция, война России против Украины, трибунал, Генеральная Ассамблея ООН, Эмине Джапарова, российские оккупанты
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