На рассмотрение Генассамблеи ООН вынесут резолюцию о создании спецтрибунала для России – Джапарова

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – сказала она.

Украинский дипломат объяснила, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

Джапарова подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 453 ребенка (это данные Офиса генпрокурора Украины на 12 января).

"Именно то, что мы должны сделать сегодня, – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)