В результате ракетного обстрела дома в Днепре погибло 18 человек, судьба еще более 40 человек неизвестна – глава ОВА

"На утро есть 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 ранены – более 40 из них в больницах, четверо – в реанимации, тяжелые. Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек", – написал он.

Резниченко сообщил, что, по предварительной информации, ракетным ударом были разрушены 72 квартиры, повреждены – более 230.

"Спасатели до сих пор тушат несколько очагов пожаров, возникших из-за атаки. Продолжается демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков", – добавил глава ОВА.

По состоянию на 6.00 было известно о 17 погибших и 73 раненых.