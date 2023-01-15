В Днепре возросло количество погибших в результате ракетной атаки 14 января – Офис президента

Он написал, что из-под завалов сегодня достали пострадавшую женщину.

"По состоянию на 11.30 погиб 21 человек, из них один ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них шесть детей", – написал он.

По информации полиции, разыскивается 40 человек.

"Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается. Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей", – сказал замглавы ОП.

Ранее было известно о 20 погибших и 73 пострадавших.