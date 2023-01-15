В Днепре возросло количество погибших в результате ракетной атаки 14 января – Офис президента

Он написал, что из-под завалов сегодня достали пострадавшую женщину.
"По состоянию на 11.30 погиб 21 человек, из них один ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них шесть детей", – написал он.
По информации полиции, разыскивается 40 человек.
"Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается. Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей", – сказал замглавы ОП.
Ранее было известно о 20 погибших и 73 пострадавших.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.