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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре возросло количество погибших в результате ракетной атаки 14 января – Офис президента

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Поисково-спасательные работы продолжаются
Поисково-спасательные работы продолжаются
Фото: ДСНС України / Telegram

Число погибших в результате российской ракетной атаки в Днепре возросло до 21 человека. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram 15 января.

Он написал, что из-под завалов сегодня достали пострадавшую женщину.

"По состоянию на 11.30 погиб 21 человек, из них один ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них шесть детей", – написал он.

По информации полиции, разыскивается 40 человек.

"Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается. Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей", – сказал замглавы ОП.

Ранее было известно о 20 погибших и 73 пострадавших.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепр, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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