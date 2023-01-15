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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвами ракетного удара РФ по Днепру стали уже 25 человек – Зеленский

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Спасатели продолжают разбирать завалы подъезда, в который попала российская ракета
Спасатели продолжают разбирать завалы подъезда, в который попала российская ракета
Фото: ДСНС України / Facebook

В результате вчерашнего ракетного удара российских оккупантов по Днепру погибло уже 25 человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook 15 января.

"Днепр. По состоянию на данный момент спасены 39 человек, из них шестеро детей. Погибли 25 человек, из них один ребенок. Травмированы 73 человека, в том числе 13 детей. Разыскивается 43 человека. Установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим", – написал он. 

По предварительным данным, в результате атаки разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230. 

Поисково-спасательная операция и демонтаж опасных элементов конструкции продолжаются круглосуточно, подчеркнул Зеленский.  

"Продолжаем бороться за любую жизнь", – добавил он и выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0R48jLvjTiSVeDPY5WnkfnWMGHchEUR4GWKBCcyzz4oHqJUBmWFqt2GQJaLRspUYwl

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать, количество найденных жертв увеличивается каждые несколько часов – по состоянию на 11.30 воскресенья было известно о 21 погибшем

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Днепр, спасатели, Владимир Зеленский, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, демонтаж
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