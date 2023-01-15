Жертвами ракетного удара РФ по Днепру стали уже 25 человек – Зеленский

"Днепр. По состоянию на данный момент спасены 39 человек, из них шестеро детей. Погибли 25 человек, из них один ребенок. Травмированы 73 человека, в том числе 13 детей. Разыскивается 43 человека. Установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим", – написал он.

По предварительным данным, в результате атаки разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230.

Поисково-спасательная операция и демонтаж опасных элементов конструкции продолжаются круглосуточно, подчеркнул Зеленский.

"Продолжаем бороться за любую жизнь", – добавил он и выразил соболезнования всем родным и близким погибших.