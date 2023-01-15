"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме

"Днепр. Невыносимо. Невозможно. Комментарии закрываю. Не хочу, чтобы тут боты за деньги резвились и глумились", – написал Галкин.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины, часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Завалы на месте обрушившегося подъезда продолжают разбирать. Число погибших в результате российской ракетной атаки в Днепре возросло до 21 человека. По состоянию на 11.30 погиб 21 человек, из них один ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них шесть детей.