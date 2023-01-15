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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я просто устал. Я один волоку миллион разных процессов". Арестович объяснил свое заявление о том, что ракету в Днепре якобы сбила ПВО

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Версию о том, что ракету в Днепре сбили, Арестович получил от "товарища, бывшего ПВОшника", который шел по улице в момент прилета
Версию о том, что ракету в Днепре сбили, Арестович получил от "товарища, бывшего ПВОшника", который шел по улице в момент прилета
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил свое заявление о том, что ракету в Днепре 14 января якобы сбила украинская ПВО, усталостью. Он также заявил, что "разговаривает со взрослыми людьми, способными сложить дважды два", и поэтому может "говорить свободно, не подбирая слов". Пояснение политик опубликовал в Facebook 15 января.

14 января Арестович в эфире с блогером Марком Фейгиным заявил, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. В Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию. Военные пояснили, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Это станет возможно только после получения от Запада таких систем, как Patriot PAC-3 или SAMP-T. 

"Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день и все со "...сверхсрочной и сверхважной" информацией. По 70 сообщений в 10 минут. С такой же. Помоги тем, спаси тех, выслушай того, вмешайся там. Я часто засыпаю на ходу. Присел, очнулся, [понял] что спал", – написал Арестович. 

По словам политика, прямо в ходе эфиров ему присылают сообщения люди "один надежнее другого", а он должен их учитывать, анализировать, "искать истину" и выдавать в эфир. 

"У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических. У меня перед самым Фейгиным закончилось непростое информационное мероприятие. Я уже к эфиру был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком. Я быстро сверил новости в оставшиеся 10 минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе", – заявил советник Офиса президента. 

Он также рассказал, откуда получил озвученную им информацию о ракете.

"Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", – написал Арестович.

Он признал, что подавать эту информацию следовало иначе, как одну из версий, но, поскольку это был живой эфир, собеседники "отвлеклись и пошли по другой линии". Арестович уверен, что если бы "был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию".

В то же время он заявил, что слушатели должны были правильно его понять.

"Я всегда доверяю своим слушателям и уверен, что разговариваю со взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли. Поэтому я позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определенных их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет высказываемого. Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов", – написал политик. 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0oVqewsVSZgp1bGX2tKdT7BHmwZPLi4LR7LhdqzimcVE1hVb8mtW1Ds7qwGLDPFql

Контекст:

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о 20 погибших и 73 раненых в результате этого удара.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С осени 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине и осуществила, по подсчетам "Укрэнерго", 12 волн ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.

Теги: Днепр, ПВО, Марк Фейгин, Алексей Арестович, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины
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