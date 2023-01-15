Украина не сбивает ракеты Х-22. Сообщения об этом в прошлом были ошибочными – спикер Воздушных сил ВСУ

Всего по территории Украины Россия выпустила более 210 ракет типа Х-22, отметили в Воздушных силах ВСУ Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

14 января советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с блогером Марком Фейгиным заявил, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

В Воздушных силах ВСУ пояснили, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22, и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны", – подчеркнули в сообщении.

Комментаторы обратили внимание, что с начала полномасштабной войны было несколько официальных публикаций о сбитии ракет Х-22.

Игнат объяснил, как это произошло.

"Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: "Мы сбили Х-22!" Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми. Из-за такой "оперативности" было несколько сообщений о "сбитых" Х-22 и даже "сбитых" вражеских С-300", – написал он.

Игнат добавил, что активно борется с такими случаями и поэтому о массовых ошибках речь не идет.

"Информация, подаваемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, это факт", – признал он.