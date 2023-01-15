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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не сбивает ракеты Х-22. Сообщения об этом в прошлом были ошибочными – спикер Воздушных сил ВСУ

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Всего по территории Украины Россия выпустила более 210 ракет типа Х-22, отметили в Воздушных силах ВСУ
Всего по территории Украины Россия выпустила более 210 ракет типа Х-22, отметили в Воздушных силах ВСУ
Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что несколько сообщений военных о сбитых российских ракетах X-22, которые случались в прошлом, были ошибочными. Об этом он написал в Facebook в комментарии к посту командования Воздушных сил.

14 января советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с блогером Марком Фейгиным заявил, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. 

В Воздушных силах ВСУ пояснили, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22, и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны", – подчеркнули в сообщении.

Комментаторы обратили внимание, что с начала полномасштабной войны было несколько официальных публикаций о сбитии ракет Х-22.

Игнат объяснил, как это произошло.

"Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: "Мы сбили Х-22!" Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми. Из-за такой "оперативности" было несколько сообщений о "сбитых" Х-22 и даже "сбитых" вражеских С-300", – написал он.

Игнат добавил, что активно борется с такими случаями и поэтому о массовых ошибках речь не идет. 

"Информация, подаваемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, это факт", – признал он.

Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Контекст:

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о 20 погибших и 73 раненых в результате этого удара.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С осени 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине и осуществила, по подсчетам "Укрэнерго", 12 волн ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.

Теги: ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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