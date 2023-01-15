В Кривом Роге ракетный удар 14 января повредил более 50 домов – администрация

"В результате вчерашнего вражеского обстрела в городе потерпели разрушения около 50 частных домов, три школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание", – написал Вилкул.

Он отметил, что коммунальные службы и энергетики восстанавливают водо-, газо- и электроснабжение.

Сегодня на месте удара четыре специальные группы обследуют повреждения, добавил Вилкул. По его словам, владельцам пострадавших домов помогут стройматериалами для первоочередных ремонтов.

Telegram-канал "Перший Міський" опубликовал фото и видео с места вчерашнего прилета в частном секторе Кривого Рога.