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В Кривом Роге ракетный удар 14 января повредил более 50 домов – администрация

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В Кривом Роге ракетный удар 14 января повредил более 50 домов – администрация

Фото: Перший Міський. Кривий Ріг / Telegram

В результате ракетного удара 14 января в Кривом Роге Днепропетровской области множество разрушений, ночь в городе прошла спокойно. Об этом утром сообщил в Telegram начальник городской военной администрации Александр Вилкул.

"В результате вчерашнего вражеского обстрела в городе потерпели разрушения около 50 частных домов, три школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание", – написал Вилкул. 

Он отметил, что коммунальные службы и энергетики восстанавливают водо-, газо- и электроснабжение.

Сегодня на месте удара четыре специальные группы обследуют повреждения, добавил Вилкул. По его словам, владельцам пострадавших домов помогут стройматериалами для первоочередных ремонтов. 

Telegram-канал "Перший Міський" опубликовал фото и видео с места вчерашнего прилета в частном секторе Кривого Рога. 

Контекст:

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о 20 погибших и 73 раненых.

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения
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