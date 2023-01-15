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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области полностью восстановили электроснабжение после атаки 14 января, но действуют отключения – ОВА

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Синегубов рассказал о ситуации в области
Синегубов рассказал о ситуации в области
Скриншот: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

14 января российские оккупанты продолжали обстреливать Харьковскую область, повреждены инфраструктурные и промышленные объекты, люди не пострадали. Об этом утром 15 января сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что 14 января, во время массированного ракетного удара по Украине, в Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света. 

В результате ракетных ударов Харьков и область были полностью обесточены

"До 1 часа ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8.30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов", – отметил Синегубов.

Он добавил, что в течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В Волчанске обстрелы повредили учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатируемое здание и объект гражданской промышленности.

"К счастью, в течение суток пострадавших не было", – подчеркнул глава ОВА. 


Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак враг нанес с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". 

В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Харьков, энергетика, электричество, Харьковская область, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Олег Синегубов, энергосистема
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