В Харьковской области полностью восстановили электроснабжение после атаки 14 января, но действуют отключения – ОВА

Он напомнил, что 14 января, во время массированного ракетного удара по Украине, в Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света.
В результате ракетных ударов Харьков и область были полностью обесточены.
"До 1 часа ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8.30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов", – отметил Синегубов.
Он добавил, что в течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
В Волчанске обстрелы повредили учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатируемое здание и объект гражданской промышленности.
"К счастью, в течение суток пострадавших не было", – подчеркнул глава ОВА.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак враг нанес с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.