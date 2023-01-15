В Харьковской области полностью восстановили электроснабжение после атаки 14 января, но действуют отключения – ОВА

Синегубов рассказал о ситуации в области Скриншот: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Он напомнил, что 14 января, во время массированного ракетного удара по Украине, в Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применяются аварийные отключения света.

В результате ракетных ударов Харьков и область были полностью обесточены.

"До 1 часа ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8.30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов", – отметил Синегубов.

Он добавил, что в течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В Волчанске обстрелы повредили учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатируемое здание и объект гражданской промышленности.

"К счастью, в течение суток пострадавших не было", – подчеркнул глава ОВА.



