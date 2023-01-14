Спикер Воздушных сил объяснил, почему 14 января в Киеве воздушная тревога прозвучала после взрывов

"Уже установлено тип ракет. Это были ракеты С-400 или С-300. Это зенитные ракеты. Они запускались из северного направления, пока не говорим откуда, по столице Украины", – рассказал Игнат.
Он добавил, что ракеты враг запускал недалеко от украинской границы. С такого расстояния ракета может долететь до Киева за "считанные минуты", отметил спикер Воздушных сил. Кроме того, по его словам, на данный момент у Украины нет средств, чтобы сбивать такие ракеты.
"Хочу отметить, что пуски ракет С-300 каждый день происходят в прифронтовых территориях, в частности Харьков. Харьков сегодня также был атакован такими ракетами...", – добавил Игнат.
Он отметил, это объясняет то, почему воздушная тревога не прозвучала перед ударом.
"На это нет времени", – резюмировал Игнат.
Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.
Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву, уточнили в Киевской городской военной администрации. Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат заявлял, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории.