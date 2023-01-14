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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Воздушных сил объяснил, почему 14 января в Киеве воздушная тревога прозвучала после взрывов

Утром 14 января РФ выпустила по Киева ракеты типа С-300 или С-400
Утром 14 января РФ выпустила по Киева ракеты типа С-300 или С-400
Фото: defence-ua.com

14 января Киев был атакован российскими ракетами с северного направления, из-за чего снаряды долетели быстро. Об этом в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада", заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже установлено тип ракет. Это были ракеты С-400 или С-300. Это зенитные ракеты. Они запускались из северного направления, пока не говорим откуда, по столице Украины", – рассказал Игнат.

Он добавил, что ракеты враг запускал недалеко от украинской границы. С такого расстояния ракета может долететь до Киева за "считанные минуты", отметил спикер Воздушных сил. Кроме того, по его словам, на данный момент у Украины нет средств, чтобы сбивать такие ракеты.

"Хочу отметить, что пуски ракет С-300 каждый день происходят в прифронтовых территориях, в частности Харьков. Харьков сегодня также был атакован такими ракетами...", – добавил Игнат.

Он отметил, это объясняет то, почему воздушная тревога не прозвучала перед ударом. 

"На это нет времени", – резюмировал Игнат.

Контекст:

Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.

Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву, уточнили в Киевской городской военной администрации. Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат заявлял, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории.

Теги: Россия, Киев, Украина, Харьков, взрыв, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, запуск, воздушная тревога, Юрий Игнат
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