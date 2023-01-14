Спикер Воздушных сил объяснил, почему 14 января в Киеве воздушная тревога прозвучала после взрывов

"Уже установлено тип ракет. Это были ракеты С-400 или С-300. Это зенитные ракеты. Они запускались из северного направления, пока не говорим откуда, по столице Украины", – рассказал Игнат.

Он добавил, что ракеты враг запускал недалеко от украинской границы. С такого расстояния ракета может долететь до Киева за "считанные минуты", отметил спикер Воздушных сил. Кроме того, по его словам, на данный момент у Украины нет средств, чтобы сбивать такие ракеты.

"Хочу отметить, что пуски ракет С-300 каждый день происходят в прифронтовых территориях, в частности Харьков. Харьков сегодня также был атакован такими ракетами...", – добавил Игнат.

Он отметил, это объясняет то, почему воздушная тревога не прозвучала перед ударом.

"На это нет времени", – резюмировал Игнат.